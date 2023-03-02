Україна не атакує: Подоляк прокоментував, для чого РФ потрібні провокації в Брянській області

Класична Росія: вона завжди йде на провокації та брехню. Немає жодних сенсів провокувати когось, хто вже з тобою воює.

Україна не атакує територію Росії, не відправляє туди ДРГ та не вбиває людей. Особливо, коли мова йде про Брянську область та село Сушани, які не є стратегічними об’єктами.

Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

“Або Росія використовує провокації, щоб виправдатися перед своїм суспільством, навіщо вона проводить геноцидну війну в Україні, щоб мобілізувати людей та взяти під контроль панічні настрої. Або російські партизани починають активно проявляти свою пасіонарність, тому що хочуть довести, що в РФ протестний рух також можливий. Україна не атакує”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що 2 березня в Брянській область почалися зіткнення невідомих військових з російськими силовиками в Брянській області. Метою того, начебто стало, змінення політичного курсу РФ.

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