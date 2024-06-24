Україна не б'є по цивільних об'єктах в Криму – речник ВМС Плетенчук

Дмитро Плетенчук зазначив, що інформація про ситуацію в Севастополі потребує подальшої верифікації.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук прокоментував удари по Севастополю, він зауважив, що Україна не завдає вогневого ураження по цивільних об'єктах, по місцях скупчення цивідбного населення.

Проце Плетенчук розповів у етері проєкту "Радіо Свобода".

Речник ВМС прокоментував вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, наголосивши, що Україна не завдає вогневого ураження по цивільних об'єктах – натомість росіяни впевнено нехтують безпекою мирного населення.

"Ми не завдаємо вогневого ураження по цивільних об'єктах, місцях скупчення цивільного населення. Якщо такий інцидент мав місце, українська влада неодноразово попереджала, що не варто перебувати поряд із військовими частинами, військовими об'єктами в Криму. Якщо інформація вірна і серед загиблих є люди, які, фактично, приїхали до українського Криму з так званої РФ, то насправді тут більше питання до них, аніж до обставин, за яких вони отримали поранення", – прокоментував він.

Дмитро Плетенчук зазначив, що інформація про ситуацію в Севастополі потребує подальшої верифікації. Натомість дані, що є в публічному просторі, можуть стверджувати скоріше на те, що це російські окупаційні війська в черговий раз нехтують безпекою мирного населення.

Що відомо про удар по пляжу в Криму

У неділю, 23 черня, з'явилися повідомлення, що ППО РФ збила ракету над пляжем у Севастополі у тимчасово окупованому Криму. За останніми даними, внаслідок роботи ППО загинуло 4 людини, ще 151 – постраждала.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив окупаційні війська РФ у тому, що вони намагаються заховати військові цілі у Криму серед цивільного населення.

А у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що Росія розміщує військові об’єкти біля цивільних районів у Криму.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило 23 червня, що українські сили запустили п'ять ракет ATACMS, оснащених касетними бойовими частинами, по Севастополю, і що російські сили перехопили чотири ракети.

Бєлгородщина та Севастополь здригнулися від вибухів!

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