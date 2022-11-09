Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що РФ залишає тимчасово окупований Херсон.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви", – зазначив Подоляк.

Також він підкреслив, що звільнення українських територій відбувається завдяки даним розвідки, а не "зрежисованих телевізійних заяв".

Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 9, 2022

Окупанти тікають з Херсона

В Херсонській області окупанти перед відступом почали підривати мости. Підірвано щонайменше 5 переправ у Миколаївській та Херсонській областях.

9 листопада міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну розпочати відведення військ за річку Дніпро. Окупанти нібито мають залишити Правобережжя у найближчі терміни.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву Шойгу, повідомивши, що російська армія була вибита з міста українськими військами. За його словами, бої на правому березі Дніпра ще триватимуть "деякий час", а потім буде непростий період стабілізаційних заходів.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські війська намагаються вдати, що відступають з Херсона, але це не так. Експерт назвав це черговою інформаційно-психологічною спецоперацією.