Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою – Подоляк

У тимчасово окупованому місті зберігається значна частина російського угруповання.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що РФ залишає тимчасово окупований Херсон.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви", – зазначив Подоляк.
Також він підкреслив, що звільнення українських територій відбувається завдяки даним розвідки, а не "зрежисованих телевізійних заяв".
Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 9, 2022
Окупанти тікають з Херсона
В Херсонській області окупанти перед відступом почали підривати мости. Підірвано щонайменше 5 переправ у Миколаївській та Херсонській областях.
9 листопада міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну розпочати відведення військ за річку Дніпро. Окупанти нібито мають залишити Правобережжя у найближчі терміни.
Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву Шойгу, повідомивши, що російська армія була вибита з міста українськими військами. За його словами, бої на правому березі Дніпра ще триватимуть "деякий час", а потім буде непростий період стабілізаційних заходів.
Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські війська намагаються вдати, що відступають з Херсона, але це не так. Експерт назвав це черговою інформаційно-психологічною спецоперацією.
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