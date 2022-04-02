Україна не буде підписувати двостороннього мирного договору з Росією - Подоляк

Радник ОП розповів деталі переговорного процесу.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував переговорний процес між Україною та Росією, зокрема зазначивши, що двостороннього мирного договору між країнами не буде.

Про це Подоляк розповів в ефірі телемарафону.

"Що ми пропонуємо? Це ж війна. Ми в цій війні один на один з Російською Федерацією. Всі наші ілюзії, що хтось там буде допомагати, хтось стоятиме поруч - все це, як з'ясувалося, ілюзія, наші надії. Ми сьогодні один на один. І нам треба, користуючись, на жаль, таким поганим моментом, яким є війна, кількість жертв просто зашкалює з точки зору російської армії, з точки зору наших цивільних громадян. Але це війна, яка дозволяє знайти інші контури нашої безпеки, щоб ми не про ілюзії говорили, а про конкретику", - зазначив Подоляк.

Радник Єрмака пояснив, що є найважливішим для майбутнього України у переговорному процесі.

"Тому ключове для нас було в рамках переговорного процесу - знайти формулу безпеки України та довгі-довгі роки. Тобто юридичну формулу, яка буде чітко прописувати міжнародне право і дозволяти нам отримувати поряд з нами інші країни, які будуть нам забезпечувати якісь гарантії безпеки. Тому ключове, на мій погляд, - 90% того, як має закінчитися ця війна, це підписання договору гарантій безпеки для України, коли з одного боку поряд з Україною будуть перебувати держави з потужними арміями, зокрема з ядерним компонентом, які в наступні будь-які конфлікти одразу, щойно цей конфлікт починається на території України, будуть стояти поруч з нами. Тобто вони беруть на себе юридичні зобов'язання", - пояснив він.

Також Подоляк пояснив, чому Україна категорично відмовляється від двостороннього мирного договору з Росією.

"Ми вважали за необхідне не підписувати з Російською Федерацією двостороній договір про мир, тому що ми розуміємо, що Росія це дуже, делікатно скажу, специфічна країна, з якою будь-який підписаний документ завжди може трактуватися так собі неоднозначно і вони завжди можуть його порушити, тому ми вважали за необхідне, щоб однією з країн-підписантів договору про гарантії була саме Російська Федерація. Тоді вона візьме перед собою юридичні зобов'язання не тільки перед Україною, а також перед іншими країнами-гарантами", - говорить радник глави ОП.

За його словами, це допоможе не допустити повтору минулих помилок.

"Для того, щоб не було таких історій, як у нас було з Будапештським меморандумом чи з Мінськими угодами, ми хочемо прописати чіткі регламентні норми зобов'язань інших країн по відношенню до України, коли подібні війни чи конфлікти знову ж таки почнуться в Україні. І таким чином вийти на конкретику. Тобто або це допомога зброєю, або це допомога із закриття неба, бо сьогодні ж бачите, що ми навіть небо не можемо закрити, тому що ніхто не хоче цього робити, нам кажуть: "Вибачте, але ми хочемо не турбувати Російську Федерацію". Ну, дійсно, в нас же не війна триває, а просто ми тут в щось таке граємося... Тому ми все це прописали", - підкреслив він.

Також Подоляк повідомив, що питання культурного просторору також буде зазначене у договорі.

"Що стосується культурного простору чи історичного, ми вважаємо, що ми різні держави і тому ми так конкретно говоримо про те, що в нас є деякі розбіжності з точки зору оцінки того, що таке свобода. В рамках цього ми всі гуманітарні питання виносимо в окремий проєкт договору про взаємну повагу, в якому ми все це проговоримо з точки зору, що якщо нам потрібно щось в Росії чи в Польщі, чи в Угорщині і так далі, то щоб це було дзеркально робилося в Україні. Ніяк інакше. Тобто ми не можемо ультимативно ухвалювати якісь нормативи", - підсумував він.

Нагадаємо, що голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що на референдум в Україні хочуть винести питання, пов’язане зі статусом держави.

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