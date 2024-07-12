Україна не проводитиме контрнаступ цього року: деталі від NYT

Ситуація на фронті в Україні покращилася після схвалення Конгресом додаткової допомоги.

Збройні сили України можуть бути не готовими розпочати масштабний контрнаступ або відвоювати у Росії великі ділянки території до наступного року. Причина в тому, що обіцяні союзниками пакети військової допомоги надходять дуже повільно.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники NYT зауважують, що надходження на лінію фронту обіцяної на саміті НАТО допомоги зі Сполучених Штатів і країн Європи - як-от ракет, бойових машин, боєприпасів і засобів ППО - триватиме тижнями, якщо не місяцями. Ба більше, деяку з анонсованої зброї ще навіть не закупили або ж не виробили.

"У багатьох випадках ви могли бачити, що ми можемо ухвалювати рішення, але, на жаль, ми не можемо ефективно постачати. Це величезне розчарування для мене особисто. Адже українці чекають, що ці товари прийдуть", - висловився президент Литви Ґітанас Науседа.

Тим часом високопоставлений представник американського Пентагону заявив NYT, що українці продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців. Втім, у постійному русі на полі бою, який "зрештою не дасть їм змоги досягти значних успіхів".

Водночас аамериканські аналітики вважають, що ситуація на фронті в Україні покращилася після схвалення Конгресом додаткової допомоги на 61 млрд дол. За їхніми словами, перші постачання вже зміцнюють українську оборону. Зокрема, ЗСУ змогли сповільнити просування російської окупаційної армії в Донецькій області та зупинити наступ загарбників у Харківській, зауважує NYT із посиланням на чиновників.

Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що армія РФ має плани на літній наступ. Зокрема. це повна окупація Донецької області.

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