Україна не експортує до Білорусі жодні товари жодним з видів транспорту - Міністерство інфраструктури

Україна не експортує до Білорусі жодні товари жодним з видів транспорту - Міністерство інфраструктури

У Мінінфраструктури наголосили, що заява Лукашенка про вивіз українського зерна через територію республіки Білорусь не відповідає дійсності.

Україна не експортує до Білорусі жодні товари жодним з видів транспорту.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури України.

"Заява Олександра Лукашенка про вивіз українського зерна через територію республіки Білорусь не відповідає дійсності. Міністерство інфраструктури України не підтримує жодних відносин з прокремлівською владою держави-сателіта і розраховує на справедливий міжнародний суд щодо участі Білорусі у військовій агресії щодо України", - наголошується у повідомленні.

Міністерства інфраструктури України розглядає цю заяву Лукашенка як черговий акт інформаційної війни та просить ЗМІ використовувати лише перевірені джерела інформації.

Нагадаємо, Україна закликала Туреччину вжити термінових заходів через прибуття до порту Карасу корабля Zhibek Zholy зі вкраденим українським зерном, вивезеним із захопленого Бердянська.

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