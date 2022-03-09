Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Україна не мала інформації, що Путін почне війну вночі 24 лютого - Подоляк

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна не мала інформації, що Путін почне війну вночі 24 лютого - Подоляк

Офіс Президента України

Інформація про можливе вторгнення почала з'являтися наприкінці минулого року, хоча конкретної дати ніхто передбачити не міг.

Україна не мала інформації, що Путін почне війну вночі 24 лютого.

Про це в інтерв'ю "УП" повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Інформація про те, що Путін може розв'язати війну, розпочалася наприкінці жовтня минулого року. Проте ніхто з іноземних партнерів не робив стримуючих заходів щодо РФ.

"Конкретної дати 24 лютого не було. Інформаційна кампанія про можливий російський напад почалася десь з кінця жовтня минулого року. Для нас це було трошки дивно. Вони це все нагнітали, особливо в грудні і в січні, але жодних дій превентивного характеру ніхто не робив. Тобто всі дії, які зараз наші партнери роблять, можна було попередньо частково робити – і тоді б Росія могла оцінити той обсяг проблем з економічної точки зору", - підкреслив Михайло Подоляк.

Читайте також:

Звернення Зеленського: ворог ніколи не добереться до вміння українців жити вільно

Звернення Зеленського: ворог ніколи не добереться до вміння українців жити вільно
Наступна публікація