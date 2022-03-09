Україна не мала інформації, що Путін почне війну вночі 24 лютого - Подоляк

Інформація про можливе вторгнення почала з'являтися наприкінці минулого року, хоча конкретної дати ніхто передбачити не міг.

Україна не мала інформації, що Путін почне війну вночі 24 лютого.

Про це в інтерв'ю "УП" повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Інформація про те, що Путін може розв'язати війну, розпочалася наприкінці жовтня минулого року. Проте ніхто з іноземних партнерів не робив стримуючих заходів щодо РФ.

"Конкретної дати 24 лютого не було. Інформаційна кампанія про можливий російський напад почалася десь з кінця жовтня минулого року. Для нас це було трошки дивно. Вони це все нагнітали, особливо в грудні і в січні, але жодних дій превентивного характеру ніхто не робив. Тобто всі дії, які зараз наші партнери роблять, можна було попередньо частково робити – і тоді б Росія могла оцінити той обсяг проблем з економічної точки зору", - підкреслив Михайло Подоляк.

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