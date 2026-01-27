"Смерть або смерть": експерт назвав найбільшу стратегічну помилку Путіна у війні проти України

Валерій Пекар

На початку повномасштабного вторгнення Росії Україна, з погляду сухих цифр і співвідношення ресурсів, майже не мала шансів вистояти у війні. Однак реальність виявилася зовсім іншою — і ключову роль у цьому відіграла фатальна стратегічна помилка російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю Юлії Бориско розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар.

За його словами, якщо дивитися на ситуацію з віддаленої перспективи — умовно з Вашингтона, Токіо чи Пекіна, — у 2022 році Україна не виглядала стороною, здатною витримати війну з Росією. Він зазначив, що Україна мала втричі менше населення, удесятеро меншу економіку та значно слабші військові ресурси. За такої арифметики шансів на успіх, за логікою, просто не мало бути.

Водночас, наголосив Пекар, склалися два ключові чинники: український героїзм і стійкість з одного боку та ціла низка стратегічних прорахунків Росії — з іншого.

Експерт пояснив, що Путін переоцінив власну армію, яка виявилася зовсім не такою, як на парадах, і недооцінив масштаби корупції у війську. При цьому Пекар іронічно зауважив, що саме корупція зробила російську армію слабшою, ніж вона могла б бути.

«Ми мусимо сказати — слава російській корупції. Ганьба всім тим людям у Росії, які борються з корупцією, бо вони хочуть, щоб російська армія була ефективнішою у вмінні вбивати українців», — зазначив він.

Окрім цього, за словами Пекаря, Кремль недооцінив Захід, вважаючи його розпорошеним і нездатним до консолідованих дій, а також переоцінив стійкість російської економіки, яка виявилася глибоко залежною від глобальних ланцюгів.

Втім, як наголосив експерт, найбільший стратегічний прорахунок Путіна полягає зовсім в іншому.

Аналізуючи нинішні масовані обстріли, блекаути та знеструмлення, Пекар звернувся до класичних принципів китайської воєнної стратегії, яка вчить: ворогу завжди потрібно залишати шлях до життя.

«Якщо загнати ворога в пастку без виходу, він буде битися насмерть. Тому китайська стратегія каже: не оточуй з усіх боків, залиш одну доріжечку, щоб він міг кинути зброю і втекти. Так ти збережеш своїх вояків і здобудеш більшу перемогу», — пояснив він.

За словами Пекаря, саме ця логіка лежить в основі принципу «не заганяти в зону смерті», адже загнаний у безвихідь ворог бореться до останнього.

«Путін не залишив українцям вибору. Він фактично сказав: або ви помираєте зі зброєю в руках під українським прапором, або ви помираєте зі зброєю в руках під російським триколором, воюючи з Європою. Що так, що так — смерть», — зазначив експерт.

У такій ситуації, для більшості людей вибір стає очевидним.

«Очевидно, краще помирати за свою землю під своїм власним прапором», — підсумував він.

На переконання Пекаря, якби Путін запропонував українцям реальний вибір між життям і смертю, історія могла б піти інакше.

«Якби він сказав: або ви всі загинете, або кожен отримає мільйон доларів — Україна б посипалася. Я умовно кажу. Але він показав нам два варіанти: смерть і смерть. І це стало його найбільшою стратегічною помилкою», — вважає Валерій Пекар.