Україна не може збивати реактивні "Шахеди" через обмеження Starlink: Флеш пояснив небезпеку

Герань-5 / © ГУР Міноборони

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Україна зіткнулася із серйозними проблемами у протидії російським реактивним "Шахедам" через обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink. Українські розробники створюють швидкісні дрони-перехоплювачі, однак через втрату зв'язку їхнє ефективне застосування ускладнене.

Про це розповів радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, в інтерв'ю BBC.

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Чому Україна не може ефективно перехоплювати реактивні "Шахеди"

За словами Бескрестнова, супутниковий зв'язок Starlink широко застосовується українськими військовими не лише для ударів по російських об'єктах, а й для захисту українських міст.

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Особливо гостро проблема постала через використання Росією реактивних ударних безпілотників, які рухаються значно швидше за звичайні "Шахеди".

Для боротьби з ними українські фахівці розробляють спеціальні швидкісні перехоплювачі. Однак запроваджені обмеження роботи Starlink заважають підтримувати стабільний зв'язок із такими апаратами під час польоту.

«Це створює для нас проблему, оскільки ми не можемо захистити країну від реактивних "Шахедів". Це справді величезна проблема для нас», — наголосив Бескрестнов.

Він пояснив, що частина людей помилково вважає, нібито супутниковий зв'язок потрібен Україні переважно для далекобійних атак. Насправді від нього залежать і оборонні операції, зокрема робота дронів-перехоплювачів.

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Флеш звернувся до США із закликом

За словами радника президента, Україна намагається пояснити американським партнерам, наскільки важливою є стабільна робота супутникового зв'язку для оборони держави.

Йдеться про компанію SpaceX, її засновника Ілона Маска, Пентагон та президента США Дональда Трампа.

Бескрестнов наголосив, що Starlink забезпечує не лише виконання бойових завдань, а й можливість українських військових підтримувати зв'язок зі своїми родинами.

Українська сторона закликає партнерів скасувати обмеження, які перешкоджають застосуванню швидкісних безпілотників для захисту від російських атак.

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Що відомо про обмеження Starlink

Раніше стало відомо, що військові термінали супутникового зв'язку Starshield, створеного на основі Starlink, почали втрачати з'єднання під час руху на високих швидкостях.

За словами українських посадовців, на окремих ділянках фронту проблеми виникали за швидкості приблизно 130–161 км/год.

Такі обмеження вплинули не лише на використання ударних безпілотників, а й на фронтову логістику та роботу протиповітряної оборони.

Агентство Reuters із посиланням на американських і західних посадовців повідомляло, що рішення обмежити роботу Starshield для України надійшло з Білого дому. Водночас президент США Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо заперечували причетність до запровадження обмежень.

Україна веде переговори зі SpaceX та американською стороною щодо зняття швидкісних обмежень, а також розглядає альтернативні системи супутникового зв'язку.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що обмеження роботи Starshield для України є рішенням американської влади, а не SpaceX.

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