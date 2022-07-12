Україна не може блокувати можливість виїжджати за кордон: ексрадник очільника МВС пояснив ситуацію з мобілізацією чоловіків

Україна не може блокувати можливість виїжджати чоловікам за кордон та влаштовувати притік коштів в нашу державу.

Тому питання виїзду чоловіків за кордон буде вирішено.

Про це екс-радник очільника МВС Віктор Андрусів розповів в інтерв’ю для проєкту "Розмова про важливе" на YouTube-каналі ТСН.ua.

“Питання виїзду за кордон чоловіків буде вирішено. Проблема в тому, що чим довше це питання не вирішується, тим більше буде виникати проблем. І справа не в тому: дозволяти виїзд чи ні, а як дозволяти, як вирішується це питання. Я пропонував історію зі страховим внеском: якщо чоловік хоче виїхати, повинен покласти страховий внесок у розмірі трьох тисяч доларів. Коли повернеться в Україну - забере гроші собі”, - розповів Віктор Андрусів.

Окремо він запропонував Генштабу ЗСУ планувати мобілізацію наперед. Наприклад, забронювати на якийсь термін певну кількість чоловіків - тобі саме ця кількість людей без дозволу воєнкомату не зможе виїхати за кордон.

“У нас зараз колосальна криза - люди не мають роботи. В економіці катастрофа. Потрібен приплив коштів з-за кордону. Тим більше, що 60% людей, які виїжджали - вже повернулися”, - підкреслив ексрадник глави МВС та керівника ОП.

Нагадаємо, що за словами експертів, захисту від боєприпасів HIMARS на сьогодні не існує.

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