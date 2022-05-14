"Україна не може чекати, поки Росія вбиває наших громадян": у Зеленського наполягають на негайному ембарго

"Україна не може чекати, поки Росія вбиває наших громадян": у Зеленського наполягають на негайному ембарго

Україна вітає пропозицію Європейської комісії щодо припинення імпорту російської сирої нафти, але вважає, що відкладання впровадження цього рішення на шість місяців неприйнятне.

Ембарго Європейського Союзу на імпорт російської нафти має набути чинності негайно, адже Україна не може чекати зайвих шість місяців, поки Росія вбиває наших громадян.

Про це заявив радник президента Олег Устенко в інтерв’ю міжнародній медіаорганізації Project Syndicate, передає пресслужба Офісу Президента.

Устенко зазначив, що Україна вітає пропозицію Європейської комісії щодо припинення імпорту російської сирої нафти, але вважає, що відкладання впровадження цього рішення на шість місяців неприйнятне, оскільки Російська Федерація використовує надходження від реалізації енергоносіїв для фінансування своєї військової машини.

"Росія отримує один мільярд доларів на день від експорту нафти. Ви можете собі уявити, скільки ракет, зброї та бомб вони можуть купити за шість місяців до повного запровадження ембарго. Наша позиція чітка. Ми хочемо, щоб це ембарго набуло чинності негайно", - заявив радник глави держави.

За його словами, після запровадження повного ембарго на російську нафту у короткостроковій перспективі ціни на неї у світі зростуть, що може спричинити збитки для Європи. Але в середньостроковій перспективі відбудеться корекція цін, адже країни-виробники нафти не лише на Близькому Сході, а й в Африці збільшать обсяги виробництва, і це має знизити ціни.

«По-друге, китайська економіка сповільнюється, а це означає, що вона споживатиме менше нафти. Це також приведе ринки до нової рівноваги та знизить ціни», – переконаний Устенко.

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Він зазначив, що у довгостроковій перспективі виграє весь світ, оскільки буде більш безпечним, передбачуваним і стабільним, а отже, й доходи бізнесу зростуть.

Щоб пом’якшити короткостроковий негативний ефект від ембарго, радник президента пропонує обмежити на перехідний період ціну на російську нафту.

«Гранична вартість видобутку російської нафти становить близько 10 доларів за барель. Росії слід дозволити забирати ці 10 доларів за проданий барель, а кошти понад цю суму слід конфіскувати за допомогою санкцій. Ці гроші мають надійти до спеціального фонду для відбудови України», – сказав він.

Щодо природного газу, на думку Устенка, Європа може продовжувати купувати російське паливо, але кошти від продажу мають надходити на ескроу-рахунок, яким керує спеціальна рада. За його словами, адмініструвати цей ескроу-рахунок має рада, сформована союзниками України – США та країнами Євросоюзу чи Європейською комісією, Україна також повинна мати представництво в правлінні.

Крім того, як зауважив радник президента, поряд із посиленням обмежень на імпорт нафти й газу українська сторона хотіла б запровадження нових санкцій щодо представників російської влади.

Також, за його словами, необхідно припинити будь-яку торгівлю з Росією. Страховим компаніям необхідно заборонити надавати покриття для суден, що виходять із російських портів, також потрібно виключити всі російські банки із системи міжнародних платежів.

Нагадаэмо, що Європейський Союз все ще намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакету санкцій проти РФ через розв’язану війну в Україні. Незважаючи на занепокоєння щодо поставок до Східної Європи, угоду можуть укласти до кінця травня.

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