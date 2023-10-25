Україна не може обійтися без зброї НАТО: міністр назвав причину

В Україні триває "одна з наймасштабніших воєн”, під час якої витрати боєприпасів дуже великі.

Попри те, що в Україні зросло виробництво боєприпасів та дронів, для забезпечення потреб Сил оборони під час масштабної війни з Росією доводиться покладатися на західну зброю.

Таку заяву зробив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін на брифінгу на полях промислового форуму НАТО у Стокгольмі.

За його словами, в Україні в рази зросло виробництво зброї.

"Говорячи про дрони, ми вже виробляємо їх тисячами, до кінця року це будуть десятки тисяч на місяць і це те, що ми наростили в рази швидше за загальноприйняте військове озброєння... Говорячи про артилерійські снаряди, зараз ми виробляємо їх набагато більше, ніж минулого року, але цього недостатньо для наших потреб..." - зауважив міністр.

Він наголосив, що в Україні триває "одна з наймасштабніших воєн”, під час бойових дій “рівень використання зброї величезний", тому доводиться покладатися на військову допомогу країн НАТО.

Нагадаємо, країни НАТО планують збільшити випуск боєприпасів та закликають приватний бізнес інвестувати у виробництво зброї.

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