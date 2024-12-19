Україна не може піти на замороження конфлікту – Зеленський

На відміну від Росії, Україна прагне миру, але не може піти на заморожування конфлікту без сильної позиції.

Україна хоче миру, але не може просто заморозити конфлікт без конкретних гарантій безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на засіданні Європейської Ради.

"Ми не можемо жити із замороженим конфліктом. Коли мова йде про cease-fire (припинення вогню – ред.), у будь-якому конфлікті, люди знать що буде після, чим все закінчиться, а в іншому випадку ви просто заморожуєте конфлікт. Тому Україні потрібні гарантії безпеки, сильна позиція", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна хоче закінчення війни та миру, на відміну від Росії, яка регулярно демонструє своє бажання продовжувати війну.

Окрім цього Володимир Зеленський назвав, які події можуть наблизити завершення війни в Україні. За словами Зеленського, щоб Сполучені Штати Америки могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію.