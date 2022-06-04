"Україна не може програти": Подоляк пояснив, скільки ще триватиме війна з Росією

"Україна не може програти": Подоляк пояснив, скільки ще триватиме війна з Росією

Якщо зважати на накопичену зброю, бойові дії в Україні можуть тривати від двох до шести місяців.

Україні вистачить ресурсів для перемоги над Росією та звільнення окупованих територій, їх уже достатньо підготовлено.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю виданню "Медуза".

"Ми зараз розуміємо, що необхідно знову почати інтенсивніше працювати з проросійським лобі, яке є в Європі, для того, щоб воно не мало можливості просувати далі ці вбивчі для України наративи", — сказав Михайло Подоляк.

"Україна не може програти, бо будь-яка істотна поразка в якомусь регіоні призведе до обвалення української державності. Росія не зупиниться", — додав він.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що війна в Україні переломного моменту досягне у серпні, а до кінця 2022 року може закінчитись.

"Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим", - сказав Буданов.

А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після низки провалів військ РФ та стримування українськими військами росіян, зокрема в Маріуполі та на сході, починається новий етап.

"Ми змусили її (Росію - ред.) знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", — додав міністр.

Один з ключових сценаріїв війни: Подоляк назвав стратегію Росії

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