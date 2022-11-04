Україна не може самостійно придбати ракети середньої дальності: Жданов пояснив чому

Україна не може вийти на вільний ринок та придбати там ракети середньої дальності, якими зможе бити по аеродромах РФ.

Україна не може самостійно придбати ракети середньої дальності, оскільки у вільному доступі продажу такої зброї немає.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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“Україна не може вийти на вільний ринок та купити ракети. Ракет середньої дальності сухопутного базування на сьогоднішній день немає. Вони є тільки в Росії, Північній Кореї та Ірані. Наразі США посилено розробляють ракету дальністю до 500 кілометрів для пуску з пускових установок типу HIMARS. Тобто якщо ми вийдемо на вільний ринок, то впремося у тих самих виробників. А у США ринок регулюється державою, і якщо Білий дім скаже “ні”, то ракети ніхто не продасть”, - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що окупанти вже практично вичерпали першу партію дронів-камікадзе. Росіяни били по цивільних об’єктах та інфраструктурі.

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