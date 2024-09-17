Україна не може створити ефективні бойові підрозділи: в ISW повідомили чому

Україна обмежена у своїй здатності створювати ефективні бойові підрозділи через затримки та недостатність західної військової допомоги. Разом з тим Київ вжив заходів для усунення нестачі людських ресурсів у армії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики згадали заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю CNN про те, що Україні "потрібно 14 бригад, щоб бути готовими" до невизначеної вимоги, і що Київ не зміг оснастити "навіть чотири" з цих бригад.

Глава держави наголосив, що країна нарощує внутрішнє виробництво БпЛА і перекидає техніку зі складів або резервних бригад, щоб спробувати компенсувати недостатню військову допомогу Заходу. Втім, заявляє Зеленський, недостатнє забезпечення, зокрема бронетехнікою та артилерійськими боєприпасами, призвело до втрат українського особового складу.

"ISW давно оцінює, що здатність України захищатися від російських наступальних операцій і кинути виклик ініціативі на ТВД значною мірою залежить як від надання військової допомоги Заходом, так і від зусиль України відновити існуючі підрозділи та створити нові — останнім з яких Україна приділила значну увагу", - наголошують американські фахівці.

Разом з тим, зауважують в ISW, створення більшої кількості української піхоти без відповідного збільшення механізованої техніки суттєво не підвищить боєздатність України.

Як повідомляло видання The Hill, танки Abrams виявилися не готові до російських атак. Бійці ЗСУ вдосконалили танки за допомогою відносно простого методу – сталевих каркасів, обгорнутих навколо рам бойової техніки.

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