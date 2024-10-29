Україна не може використовувати весь потенціал F-16: авіаексперт сказав, як змінити ситуацію

Американські винищувачі F-16 є одним із найефективніших сучасних військових літаків. Про це свідчать їхні технологічні характеристики, масовість виробництва, номенклатура озброєнь, а також постійне вдосконалення електронної частини. Втім та комплектація F-16, яку отримала Україна, не дозволяє використовувати винищувачі на повну силу.

Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв'ю FREEДOM.

На думку експерта, можливість застосування F-16 ВПС України зараз обмежена лише завданнями протиповітряної оборони, насамперед через те, що їм не вистачає відповідних систем радіолокаційного виявлення, а також ракет AMRAAM великої дальності.

"Ми поки що не отримали ані літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340, які нам пообіцяли шведи, ані ракети AMRAAM відповідної дальності. Наявні ракети AMRAAM з нинішньою дальністю можна використовувати для зенітних ракетних комплексів NASAMS, ними можна збивати гелікоптери, можна, напевно, збивати літаки Су-25, Су-24. Але наші F-16 з наявними ракетами та радарами поки що не готові для виконання необхідних серйозних завдань", – зазначив Криволап.

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За його словами, французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000, які може отримати Україна, також навряд чи зможуть змінити ситуацію.

"У нас буде три "Міражі", які можуть нести ракети [класу "повітря-земля" – ред.] Storm Shadow/SCALP. Це дуже добре. Але виявилося, що їх ще треба до цього підготувати. Ці літаки не будуть обладнані ультрасучасним озброєнням, яке дає змогу мати локатори дальнього виявлення, вони не матимуть Saab 340, який передаватиме їм цілеспрямування на їхні ракети. Фактично це будуть просто носії SCALP і Storm Shadow у трошки кращій модифікації, ніж наші бомбардувальники Су-24", – зауважив експерт.

На його думку, ситуація може змінитись, якщо Швеція все ж таки передасть Україні літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C, що було передбачено 16-м пакетом військової допомоги, який уряд Швеції погодив майже шість місяців тому. Поява Saab 340 у складі ВПС ЗСУ дозволить розкрити весь потенціал як F-16, так і Mirage 2000. У цю систему також можуть бути інтегровані і шведські винищувачі JAS 39 Gripen.

""Гріпени" в цій ситуації виглядають найприйнятнішими, найцікавішими, тому що вони можуть нести ракети SCALP і Storm Shadow, вони точно можуть нести TAURUS. Але я думаю, що німці TAURUS нам все одно передавати не будуть. Це якийсь пунктик у Шольца, камінь спотикання для його свідомості. Але порівняти тисячі виготовлених F-16, відповідну логістику постачання та обслуговування, з 230 одиницями випущених Gripen дуже складно. Тому, попри те, що це дуже гарний літак, і в моєму рейтингу він номер два після F-16, але та кількість, яку можуть нам поставити, і та кількість, яка матиме необхідні нам озброєння, викликають великі сумніви”, – сказав Криволап.

Авіаексперт також зазначив, що чутки про можливу передачу винищувачів Gripen виникли на тлі затримок постачання F-16 для України.

"Розмови про "Грипени" з’являються зараз, оскільки немає руху щодо [постачання – ред.] F-16. Але я не впевнений, що ми дійдемо до розв’язання питання щодо "Гріпенів", тому що в них стоїть обладнання, яке розроблено [американською військово-промисловою корпорацією – ред.] Lockheed Martin, тому однаково на експлуатацію цих літаків мають давати дозвіл американці. Думаю, якщо Америка забажає поставити щось на паузу, вона поставить це на паузу”, — резюмував Костянтин Криволап.

Нагадаємо, передавання Україні французьких літаків Mirage 2000 відбувається швидше за передавання американських літаків F-16. Перші літаки Mirage 2000 можуть надати Україні на початку наступного року.

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