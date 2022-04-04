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"Україна - не остання ціль російської агресії": Зеленський закликав румунський народ разом зупинити РФ

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"Україна - не остання ціль російської агресії": Зеленський закликав румунський народ разом зупинити РФ

Associated Press

Він наголосив, що лише перемога України над окупантами дозволить гарантувати безпеку Європі.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Румунії попросив допомоги в боротьбі з російською агресією.

Очільник країни наголосив, що спільними зусиллями варто зупинити Російську Федерацію, яка влаштовує геноцид в Європі. Зеленський зазначив, що після України жертвою російського вторгнення може стати Молдова, це становить загрозу миру в усьому дунайському регіоні.

"Великий румунський народе! Ми разом маємо зупинити цих неадекватних людей, які звикли до безкарності і тому вирішили, що їм дозволено абсолютно все. Ми разом маємо зупинити тих, хто хоче геноциду в Європі.

Чому ми маємо зробити це разом? Кожен з вас розуміє, що Україна - не остання ціль російської агресії. Війська окупантів вперто намагаються обійти наше місто Миколаїв, щоб спробувати захопити Одесу. А від Одеси один крок - і вже до Молдови.

Російські державні пропагандисти давно кажуть про те, що Молдова також є ціллю для російської експансії. Тому оборона українцями власної держави є фундаментальною передумовою безпеки і незалежності для Молдови. А отже передумовою миру в усьому великому регіоні Дунаю.

Зараз саме на території України вирішується доля всієї Східної та Центральної Європи, Чорноморського регіону. Тому захистити свободу України, захистити свободу українців - це гарантувати безпеку Європі", - сказав Зеленський.

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