Він наголосив, що лише перемога України над окупантами дозволить гарантувати безпеку Європі.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Румунії попросив допомоги в боротьбі з російською агресією.

Очільник країни наголосив, що спільними зусиллями варто зупинити Російську Федерацію, яка влаштовує геноцид в Європі. Зеленський зазначив, що після України жертвою російського вторгнення може стати Молдова, це становить загрозу миру в усьому дунайському регіоні.

"Великий румунський народе! Ми разом маємо зупинити цих неадекватних людей, які звикли до безкарності і тому вирішили, що їм дозволено абсолютно все. Ми разом маємо зупинити тих, хто хоче геноциду в Європі.

Чому ми маємо зробити це разом? Кожен з вас розуміє, що Україна - не остання ціль російської агресії. Війська окупантів вперто намагаються обійти наше місто Миколаїв, щоб спробувати захопити Одесу. А від Одеси один крок - і вже до Молдови.

Російські державні пропагандисти давно кажуть про те, що Молдова також є ціллю для російської експансії. Тому оборона українцями власної держави є фундаментальною передумовою безпеки і незалежності для Молдови. А отже передумовою миру в усьому великому регіоні Дунаю.

Зараз саме на території України вирішується доля всієї Східної та Центральної Європи, Чорноморського регіону. Тому захистити свободу України, захистити свободу українців - це гарантувати безпеку Європі", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Румунії

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