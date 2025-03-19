Україна не отримала миру після заяв Путіна: Зеленський про нові удари

Президент України також висловив надію, що найближчим часом відбудеться технічна зустріч для подальшого обговорення ситуації та контролю за дотриманням міжнародних зобов’язань.

Володимир Зеленський розкритикував слова Володимира Путіна про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявивши, що вони не відповідають дійсності.

Про це він заявив на пресконференції.

“Путін наказав не бити по енергетиці, але цього замало. Після його слів про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Росія завдала 145 ударів дронами, 4 – ракетами С-300, 2 – балістичними ракетами “Іскандер” по Сумській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській і Чернігівській областях. Крім того, було уражено підприємство аграрної продукції, залізницю на Дніпровщині та 21 звичайний будинок”, – сказав президент України.

Зеленський підкреслив, що самих лише слів недостатньо, і закликав до реального контролю за виконанням цих обіцянок. Він зазначив, що важливо, щоб головним суб’єктом цього контролю стали Сполучені Штати Америки.

Нагадаємо, за словами Зеленського, вже цього року розпочата Російською Федерацією війна в Україні може закінчитися. Втім, умовою для цього є гарантії безпеки для нашої країни.

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