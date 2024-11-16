Україна не отримала від США половину обіцяної зброї - Зеленський

Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільне".

"Є різні доповіді, різних інституцій як Міноборони, так і розвідок тощо. Я б тільки сказав - половину ми не отримали. Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо, як хто допомагає. Європа допомогла не менше. І це важливий елемент", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що шоста з запланованих систем ППО IRIS-T від Німеччини надійде до України до кінця року.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні розповіли, скільки допомоги США вже відправили зброї для України.

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