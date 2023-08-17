Україна не отримає винищувачі F-16 цієї осені чи зими: Ігнат пояснив, як це вплине на ППО

До кінця року Україна не отримає винищувачі F-16, заявили у Повітряних силах.

Україна не зможе отримати від західних союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, на західні винищувачі покладали великі надії. Вони мали стати частиною протиповітряної оборони України. Наприклад, F-16 можуть бути задіяні під час відбиття ворожих ракетних і дронових атак.

"Але все ж таки, як би там не було, питання щодо навчання нашого персоналу (і пілотів, і інженерів) практично зрушило з місця. Ми розуміємо, що будуть таки наші льотчики найближчим часом навчатися в країнах, які є членами авіаційної коаліції, які надають нам цю підтримку. Водночас посилення нашого ППО потрібно проводити", – підсумував Ігнат.

Раніше у Пентагоні розповіли, хто відповідає за підготовку українських пілотів на F-16.

Читайте також: