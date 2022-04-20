Україна не отримувала літаків від іноземних партнерів, а лише комплектувальні — Повітряні Сили ЗСУ

Україна не отримувала літаків від іноземних партнерів, а лише комплектувальні — Повітряні Сили ЗСУ

У командування Повітряних Сил ЗСУ заявили, що Україна не отримувала нові літаки від іноземних партнерів.

Повітряні Сили ЗСУ отримали всього лише запчастини та комплектуючі, аби відремонтувати частину літаків, які є на озброєнні військових.

Про це Міністерство оборони повідомило у Телеграм.

"За сприяння Уряду США Повітряні Сили Збройних Сил України отримали запчастини та комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних Сил, що дозволить поставити до строю більше техніки", — зазначити Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, США планують надати ще один пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів, який буде затверджено упродовж найближчих 36 годин.

Читайте також: