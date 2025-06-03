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- Війна
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Україна не попередила США про атаки по авіабазах Росії: NYT дізналося причину
У Києві при цьому вважають за необхідне захищати оперативну безпеку, особливо на тлі інцидентів із витоками інформації.
За словами представників американської адміністрації, українська сторона не інформувала Вашингтон про плани СБУ щодо атаки безпілотниками по об’єктах глибоко в тилу Росії.
Джерела в уряді США стверджують, що Україна утрималась від координації, знаючи, що Сполучені Штати, найімовірніше, виступили б проти таких дій, передає The New York Times.
У Києві при цьому вважають за необхідне захищати оперативну безпеку, особливо на тлі інцидентів із витоками інформації. Як зазначають джерела, останніми місяцями високопосадовці адміністрації Трампа ненавмисно розкривали деталі військового планування у відкритих чатах у Signal.
Жодного спільного планування ударів по території РФ нині не ведеться, підкреслюють у США.
У США атаки українських дронів сприймають не лише як військову дію, але і як сигнал, що посилює позиції Заходу. Деякі американські посадовці вважають їх своєрідним “подарунком” для Сполучених Штатів, який шкодить російським можливостям без участі США.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережах назвав Україну “винахідливою” та підкреслив ефективність її тактики з використанням дронів і саморобних бомб.