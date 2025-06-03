Україна не попередила США про атаки по авіабазах Росії: NYT дізналося причину

Україна не попередила США про атаки по авіабазах РФ. / © Associated Press

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За словами представників американської адміністрації, українська сторона не інформувала Вашингтон про плани СБУ щодо атаки безпілотниками по об’єктах глибоко в тилу Росії.

Джерела в уряді США стверджують, що Україна утрималась від координації, знаючи, що Сполучені Штати, найімовірніше, виступили б проти таких дій, передає The New York Times.

У Києві при цьому вважають за необхідне захищати оперативну безпеку, особливо на тлі інцидентів із витоками інформації. Як зазначають джерела, останніми місяцями високопосадовці адміністрації Трампа ненавмисно розкривали деталі військового планування у відкритих чатах у Signal.

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Жодного спільного планування ударів по території РФ нині не ведеться, підкреслюють у США.

У США атаки українських дронів сприймають не лише як військову дію, але і як сигнал, що посилює позиції Заходу. Деякі американські посадовці вважають їх своєрідним “подарунком” для Сполучених Штатів, який шкодить російським можливостям без участі США.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережах назвав Україну “винахідливою” та підкреслив ефективність її тактики з використанням дронів і саморобних бомб.