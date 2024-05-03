Україна не виграє на полі бою, переговори з РФ, де наступатиме ворог: головні заяви заступника Буданова

Україна не зможе виграти війну лише на полі бою, і вихід на кордони 1991 року не закінчив би війну. Переговори з РФ почнуться у другій половині 2025 року. А зараз РФ може готувати наступ у районі Харківщини та Сумщини. Він почнеться наприкінці травня-початку червня. Під прицілом РФ можуть опинитися і країни НАТО.

Про це та інше заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю виданню The Economist.

Україна не зможе виграти війну на полі бою

Скібіцький заявив, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, тому війна, швидше від усього, закінчиться переговорами з Москвою. Представник ГУР зазначив, що навіть витіснення ворога на кордони 1991 року не змусить РФ закінчити війну.

Переговори з РФ

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Зараз обидві сторони намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. За словами Скібіцького, перемовини розочнуться не раніше другої половини 2025 року.

За оцінками ГУР, до того часу Кремль зіткнеться з серйозними "зустрічними вітрами". Зараз Росія суттєво наростила військове виробництво, але вже до 2026 року вийде на плато через нестачу матеріалів та інженерів.

Врешті-решт обидві сторони стануть відчувати гостру нестачу зброї, але в разі відсутності змін в інших аспектах, першою зброя закінчиться в України.

Ситуація на фронті найважча від початку війни: Часів Яр впаде

Скібіцький поінформував, що Україні зараз важко, як ніколи від початку повномасштабної війни. І ситуація може ще погіршитися.

Швидше за все, Часів Яр впаде, як і Авдіївка, – це лише питання часу: "Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів".

Зруйнований будинок у місті Часів Яр / Фото: Associated Press

За словами заступника начальника ГУР, Росія зараз діє згідно зі своїм планом захоплення всіх територій Донеччити та Луганщищи. Це завдання незмінне від 2022 року.

У російських військ є завдання "взяти щось" до святкування Дня перемоги в Москві 9 травня або до візиту президента РФ Володимира Путіна до Китаю. Від успішності цього завдання залежатиме, коли і де ворог завдасть наступного удару.

Скібіцький також повідомив, що головна проблема в ЗСУ – критична нестача зброї і росіяни про це чудово знають: "Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими".

Водночас російська армія вже не така зарозуміла, як 2022 року, і зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням".

Наступ на Харківщину та Сумщину

Представник ГУР заявив, що Росія може готувати наступ у районі Харківської та Сумської областей. Скібіцький також вказав, що час наступ ворога на Донбасі залежить від української оборони. Основний наступ окупантів може розпочатися наприкінці травня-на початку червня.

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Зараз РФ задіяла в Україні 514 тис. військових. Крім того, північне угруповання ворога, яке базується по той бік кордону від Харкова, налічує 35 тис. бійців, але може розширитися до 50-70 тис. Також Москва формує резерв у розмірі від 15 тис. до 20 тис. військових у центральній частині РФ, яких можуть задіяти до основних сил.

Заступник голови ГУР зазначив, що усіх цих сил ворога недостатньо для захоплення великого міста, але достатньо для виконання меншого завдання.

"Швидка операція, щоб увійти і вийти – можливо. Але операція з захоплення Харкова чи навіть Сум – це зовсім іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо", – сказав Скібіцький.

Росія використає "тришаровий" план дестабілізації України

Представник військової розвідки попередив, що у травні Росія використає "тришаровий" план дестабілізації України. Він складається з військового, дезінформаційного та міжнародного факторів.

Головний фактор – військовий. Так, Скібіцький повідомив, що знадобляться тижні для надходження військової допомоги від США на лінію фронту. І навряд чи ця допомога зрівняє потенціал ЗСУ з ворожими запасами снарядів або забезпечить ефективний захист від російських КАБів.

Друга частина плану – дезінформаційна кампанія Кремля в Україні. Вона буде спрямована на підрив мобілізації та політичної легітимності президента Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня.

Третя частина плану – російська кампанія з міжнародної ізоляції України.

"Вони будуть трясти ситуацію, як тільки зможуть", – зазначив представник ГУР.

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РФ може напасти на НАТО: за скільки часу захопить країни Балтії

Як заявив Скібіцький, якщо держави-сусіди України не знайдуть способів подальшого збільшення оборонного виробництва задля допомоги Києву, то ці країни також опиняться під прицілом Кремля.

За словами заступника начальника ГУР, Росія зможе захопити країни Балтії за сім днів. Адже час реакції НАТО на застосування заходів за п’ятою статтею про колективну оборону становить 10 днів.

Скібіцького наголосив, що хоробрість і жертовність України дали Європі багаторічну перевагу, усунувши щонайменше на 10 років безпосередню загрозу з боку російських повітряно-десантних сил і корпусу морської піхоти, які колись лякали увесь світ.

"Питання в тому, чи відплатить Європа за послугу. Ми продовжуватимемо боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни [...] залежить не тільки від нас", – зауважив представник військової розвідки.

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