Україна не визнає окуповані території російськими, але може повернути їх дипломатією – Зеленський

Питання окупованих територій може стати частиною дипломатичної угоди, яка дозволить Україні приєднатися до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське законодавство не дозволяє офіційно визнавати окуповані території частиною Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

"У судовому порядку ми не будемо визнавати… нашу окуповану територію територією Росії. Ми ніколи цього не зробимо", — сказав Зеленський.

Водночас він визнав, що питання окупованих територій може стати частиною дипломатичної угоди, яка дозволить Україні приєднатися до НАТО.

"Так, ми повинні повернути це дипломатичним шляхом. Так, можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатично, це дуже зрозуміло", — пояснив президент, наголосивши, що головний пріоритет — збереження життів українців.

Зеленський також зазначив, що у майбутньому Україна шукатиме “хороший, дипломатичний” спосіб відшкодування територіальних втрат, але на першому місці завжди буде безпека людей.

Нагадаємо, що Україна готує візит до Саудівської Аравії, де можуть відбутися переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України.