"Україна не здалася, не здається і не здасться": Кулеба зробив заяву після зустрічі з Лавровим

"Україна не здалася, не здається і не здасться": Кулеба зробив заяву після зустрічі з Лавровим

Україна не може припинити війну, якщо у країні, яка здійснила агресію, не має бажання цього робити, сказав він.

Україна не може припинити війну, якщо у країні, яка здійснила агресію, не має бажання цього робити.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 березня після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим.

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"Ми не можемо припинити війну, якщо у країні, яка здійснила агресію, не має бажання цього робити. Сьогодні я почув, що припинення вогню прив’язане РФ до виконання вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України. У зв’язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна готова до дипломатії.

"Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення. Але поки їх немає, ми будемо самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день.

Окупаційні війська бомлять мирні міста України, завжаючи ударів по цивільному населенню.