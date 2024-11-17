Україна не зможе повернути собі всі території одразу: тарологиня розповіла, чого очікувати українцям

Під час мирних домовленостей може бути умова певний час не забирати деякі території

За планом Трампа Україна не зможе одразу повернути собі всі території, проте з часом це вдасться.

Таку думку висловила тарологиня Олена Бюн в ексклюзиві TSN.UA.

"Що стосується повернення територій, то спочатку буде шок. Ми можемо бути шоковані інформацією. Але карти кажуть, що в якийсь момент ми повернемо ці території. Хоча може бути розуміння, що ми втрачаємо ці території назавжди, але насправді ми їх повертаємо. Тобто є незрозумілі моменти", – каже пані Олена.

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Тарологиня зазначила, що під час мирних домовленостей може бути умова певний час не забирати деякі території.

"Є план, він неточний. Але за планом Трампа, росіяни повинні з певних територій піти", – підкреслює тарологиня.

Детальніше – в сюжеті TSN.UA "Ми будемо шоковані": тарологиня назвала території, які не поверне Україна".

Окрім цього Олена Бюн вважає, що у Трампа та путінського режиму не буде жодної співпраці. Тарологиня зазначила, що Трамп спілкуватиметься з Кремлем "мовою ультиматумів". Вона переконана, що він ображений на РФ, оскільки вважає, що путінський режим допоміг Байдену виграти вибори.

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