Україна не зможе звести аналог "лінії Суровікіна": ветеран розповів, що ж робити

Інженерні війська України не встигнуть збудувати на сході фортифікації на зразок "лінії Суровікіна", на це не вистачить ні технічного, ні людського ресурсу. Тож оборонні лінії доведеться компенсувати іншим.

Таку думку майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман висловив у ефірі телеканалу "Еспресо".

Гетьман зазначив, що фортифікаційні лінії треба було будувати ще від початку 2022 року, де це було можливо.

"Річ у тому, що ми дійсно не можемо побудувати лінії оборони в три ряди й довжиною 1500 км, які були б такими ж потужними, як так звані російські лінії Суровікіна. Ми точно не встигнемо таке побудувати, у нас не вистачить технічного й людського ресурсу", – пояснив майор запасу.

Він зазначив, що до зведення фортифікацій слід долучати людей зі всієї України, адже інженерні війська не встигнуть побудувати оборонні лінії на такий великій ділянці.

Читайте провідні новини дня:

"Тобто ми маємо побудувати щось на кшталт Великої китайської стіни на 1500 км, але ми не зможемо побудувати таку фортифікацію у три лінії оборони. Тому будемо компенсувати рельєфом місцевості, взводними та ротними опорними пунктами, щільним мінуванням. Тобто є засоби, як це зробити", – розповів Гетьман.

Нагадаємо, видання NYT повідомило, що офіційні особи США занепокоєні тим, що Україна не зміцнила свої оборонні лінії вчасно і достатньо добре. Тепер ЗСУ можуть зіткнутися з наслідками, оскільки ворог повільно, але просувається за Авдіївку.

Напередодні в ОСУВ "Таврія" повідомили, що інженерні війська продовжують будувати фортифікаційні споруди на Авдіївському напрямку, і що почали це робити не після виходу захисників з Авдіївки.

Читайте також: