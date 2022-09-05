Україна не зупинятиме Запорізьку АЕС: Зеленський пояснив чому

Російська окупаційна армія використовує Запорізьку АЕС як зброю під час повномасштабного вторгнення до України. В разі катастрофи на ЗАЕС світ зіткнеться з радіоактивним зараженням, яке вшестеро перевищує наслідки аварії в Чорнобилі.

Президент України Володимир Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС, оскільки вона забезпечує енергією два регіони України.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC news.

"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим", — сказав президент.

За словами глави держави, окупанти зайняли шість блоків найбільшої у світі атомної електростанції. Президент наголосив, що на території станції не повинно бути жодної військової техніки та людей із вогнепальною зброєю.

"Розумієте, вони зайняли нашу атомну станцію, шість блоків. Найбільшу в Європі. Це означає шість Чорнобилів… Вони використовують ядерну зброю, це і є ядерна зброя. Військових не повинно бути. На території не повинно бути військової техніки. І не повинно бути працівників атомної станції, які... оточені людьми з вогнепальною зброєю", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Подоляк розповів, що зараз потрібно ЗАЕС.

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