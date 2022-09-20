"Україна нецікава": депутат Держдуми пригрозив двом країнам ядерним ударом

Депутат Держдуми РФ, генерал-лейтенант Андрій Гурульов визнав обстріл ТЕЦ і дамби в Україні та назвав це "парою хороших ударів по ворожій території" та пригрозив НАТО ядерним ударом.

Цілями для ядерної атаки він вказав не Україну, а Німеччину і Велику Британію.

Усі ці залякування та тези про "переможемо будь-якою ціною" російський депутат та екскомандувач Південного військового округу РФ виклав у Telegram.

Зокрема він зазначив, що коли Байден розмірковує про застосування Росією ядерної зброї, він говорить про удар по Україні, проте цілі, за словами Гурульова, будуть зовсім іншими.

"Про що вони говорять (ред. - Байден і західні аналітики), що ми застосуємо ядерну зброю на Україну? Україна тут нецікава, нам там ще жити, зовсім інші цілі будуть. Задоволений ситий німецький бюргер, у якого вже починає мерзнути д*па, повинен чітко розуміти, що якщо по Берліну буде завдано удару, то це викличе повний хаос у всій державі та його смерть. Якщо Байден говорить про наслідки, то які вони будуть, коли ми Британські Острови перетворимо на марсіанську пустелю тактичною оперативною зброєю без ядерного потенціалу? Як вони свою 5-ту статтю приймуть, якщо від держави, яку треба захистити, нічого не залишиться?", - погрожує депутат Держдуми РФ.

А у наступному своєму пості уточнює, що Росія має "реальні цілі" - це авіабаза Рамштайн у Німеччині. "Ціль, звичайно, жирна, але не найтерміновіша", – пише Гурульов та додає, що якщо території РФ становитиме реальна загроза, то вона має право застосувати ядерну зброю проти Великої Британії. Більше того він переконаний, що це не спровокує ядерну війну.



"Ми використаємо оперативну ядерну зброю, яка на "Калібрах", "Іскандерах", бомби на літаках. Ціллю буде Британія, а коли від неї залишиться марсіанська пустеля, то заради кого використовувати 5-ту статтю НАТО? Стратегічний наш потенціал можна не використовувати, залишити в резерві. У Британії 245 ядерних зарядів, з розумом їх можна миттєво знекровити", – наголошує депутат Держдуми РФ.

Варто зазначити, що це не перші подібні погрози путінського депутата. Так, влітку в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" він заявляв, що Лондон стане першою столицею, яку розбомблять у Третій світовій війні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 209-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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