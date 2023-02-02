Україна невдовзі може залишитися без тактичної авіації: пілот "Джус" описав загрози

Ракети і запчастини до радянських літаків швидко закінчуються і брати їх просто ніде.

Україна невдовзі може залишитися без ракет і запчастин для літаків радянського виробництва, адже запаси обмежені, а поповнювати їх просто нема звідки.

Про це заявив український пілот "Джус" в інтерв’ю FT, передає "Українська правда".

За його словами, українські авіатори намагаються по-максимуму використовувати старі радянські літаки і ракети, що не завжди є ефективно для досягненн цілей.

"Усі наші літаки були виготовленні в СРСР, за великим рахунком в Росії. Ми не можемо їх використовувати вічно. Наше обладнання і боєзапаси також обмежені", – зазначив "Джус".

На думку пілота, день, коли українські Повітряні сили можуть залишитися без ракет і запчастин для літаків, все ближче і ближче.

"У недалекому майбутньому ми можемо зовсім залишитися без тактичної авіації", – припустив він.

Саме тому боєць закликав Захід якнайшвидше надати винищувачі F-16, щоб знешкоджувати ворожі цілі в українському небі.

Що відомо про надання Україні західних винищувачів

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Штати не надаватимуть Україні літаки F-16. Згодом він змінив свою категоричність у цьому питанні і пообіцяв обговорити постачання літаків із Зеленським.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявляв, що надання Україні винищувачів на цьому етапі "було б неправильним підходом", але "чіткого рішення" ще не ухвалено.

У Міноборони Франції назвали три критерії для відправки винищувачів в Україну.

Також повідомлялось, що Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 за умови, що таке рішення підтримає НАТО.

На думку військового експерта Олега Жданова, передавання F-16 Україні – це питання часу. Він не виключає, що до весни отримаємо західну авіацію до складу Сил оборони України.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також вважає, що Україна може отримати винищувачі F-16 раніше, ніж очікувалося.

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