Україна ні від чого не застрахована: військовий експерт про загрозу російсько-білоруського наступу

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я гадаю, що тут однозначно може бути російсько-білоруський наступ, якщо він відбудеться. Тому що самі білоруси взагалі не хочуть брати участь у цій війні. Також питання в тому, якою буде присутність російських військ на території Білорусі. Тому що за певних умов білоруси можуть відмовитись від війни і по-своєму розібратися з Лукашенком, якого вони, м'яко кажучи, не люблять. Тобто всередині білоруської армії та силових структур міг би бути опір, якби там не було російських військ. Але, на жаль, російські війська там присутні і за цих умов, думаю, ніхто не наважиться відмовити цьому самопроголошеному президенту здійснювати проросійську політику", - заявив військовий експерт.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння наголосив, що якщо просування російської армії буде успішним, то за таких умов Лукашенко може вступити в війну, хоча він розуміє, що це для нього виклик – вистоїть він чи ні. Крім того, він бачить, що позиція Китаю змінилась на користь Росії, що Франція та Німеччина готові домовлятися, що не так швидко до України надходить зброя.

"Я би сказав, що ми ні від чого не застраховані. Напад може відбутися фактично в будь-який момент. Варто розглядати саме з такої позиції. Щодо підготовки, то найбільш підготовленими арміями на всьому європейському континенті є українська армія та російська окупаційна армія. Що білоруська, що армії країн Центрально-східної Європи – все це армії без досвіду ведення війни", - говорить Бадрак та додає, що шанси білоруських військових, які не брали участі в активних бойових діях, воювати на рівні з українськими Силами оборони дуже низькі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 134-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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