"Україна ніколи не буде розглядати жодні компроміси" - Єрмак про державні кордони

"Україна ніколи не буде розглядати жодні компроміси" - Єрмак про державні кордони

Україна повинна повернутися до міжнародно визначених кордонів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що Україна ніколи не буде розглядати жодні компроміси щодо своїх державних кордонів. Країна повернеться до міжнародно визначених кордонів.

Про це він розповів у інтерв’ю телеведучій каналу 1+1 Наталі Мосейчук.

"Україна ніколи не буде розглядати жодні компроміси, що стосуються незалежності, територіальної цілісності і суверенітету. Це є для нас неприпустимо. Безумовно позиція держави, що на сьогоднішній день Україна повинна повернутися до міжнародно визначених кордонів", - сказав він.

Він також зазначив, що питання з окупованими територіями на Донбасі і Криму, це окремі питання, які сьогодні теж повинні бути предметом переговорів, і вони є предметом переговорів.

Нагадаємо, Україна не буде підписувати двостороннього мирного договору з Росією.

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