Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Україна підняла питання з Червоним Хрестом про організацію збирання та ідентифікації тіл загиблих російських військових

Дата публікації
Перегляди
1594
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна підняла питання з Червоним Хрестом про організацію збирання та ідентифікації тіл загиблих російських військових

Скриншот з відео

РФ досі не звернулася до України з запитом про передачу тіл загиблих військових, яких вже понад 14 тис.

Прем’єр-міністр України Дениса Шмигаль 17 березня зустрівся з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Маурером. Україна підняла питання щодо необхідності організації збирання та ідентифікації тіл загиблих російських військових.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

"Ми підняли питання щодо необхідності організації збирання та ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта. Ми звернули увагу Червоного Хреста, що Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких вже давно перевищила 14 тисяч", – розповіла Верещук.

"Ми звернулись до Пітера Маурера, щоб він запропонував Росії проявити повагу до своїх загиблих солдат і почати перемовини, щоб забирати їх з України", – додала міністерка.

Нагадаємо, раніше Червоний Хрест надав Україні мішки для тіл загиблих російських військових.

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 17 березня

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 17 березня

Читайте також:

Наступна публікація