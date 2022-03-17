Україна підняла питання з Червоним Хрестом про організацію збирання та ідентифікації тіл загиблих російських військових

Україна підняла питання з Червоним Хрестом про організацію збирання та ідентифікації тіл загиблих російських військових

РФ досі не звернулася до України з запитом про передачу тіл загиблих військових, яких вже понад 14 тис.

Прем’єр-міністр України Дениса Шмигаль 17 березня зустрівся з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Маурером. Україна підняла питання щодо необхідності організації збирання та ідентифікації тіл загиблих російських військових.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

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"Ми підняли питання щодо необхідності організації збирання та ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта. Ми звернули увагу Червоного Хреста, що Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких вже давно перевищила 14 тисяч", – розповіла Верещук.

"Ми звернулись до Пітера Маурера, щоб він запропонував Росії проявити повагу до своїх загиблих солдат і почати перемовини, щоб забирати їх з України", – додала міністерка.

Нагадаємо, раніше Червоний Хрест надав Україні мішки для тіл загиблих російських військових.

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