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Україна обговорює із США постачання ракет, які за радіусом дії вищі, ніж у HIMARS - Маркарова

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Україна обговорює із США постачання ракет, які за радіусом дії вищі, ніж у HIMARS - Маркарова

Оксана Маркарова / Фото: Getty Images

Пані посол наголосила, що міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні обговорення щодо постачання зброї.

Україна обговорює із США постачання ракет, які з радіусом дії вищі, ніж у систем залпового вогню HIMARS.  

Про це в інтерв'ю CNN розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова, пише РБК-Україна.

"Ми завжди говорили, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Дискусії зараз точаться", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи надасть Україна США право контролювати вибір цілей у разі постачання ракет з дальністю польоту понад 100 км, Маркарова зазначила: "Ми завжди тісно працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн. Так що я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння".

Нагадаємо, у Німеччині заявили про закінчення запасів зброї для України.

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