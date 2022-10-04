Україна обговорює із США постачання ракет, які за радіусом дії вищі, ніж у HIMARS - Маркарова

Пані посол наголосила, що міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні обговорення щодо постачання зброї.
Україна обговорює із США постачання ракет, які з радіусом дії вищі, ніж у систем залпового вогню HIMARS.
Про це в інтерв'ю CNN розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова, пише РБК-Україна.
"Ми завжди говорили, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Дискусії зараз точаться", - сказала вона.
Відповідаючи на запитання, чи надасть Україна США право контролювати вибір цілей у разі постачання ракет з дальністю польоту понад 100 км, Маркарова зазначила: "Ми завжди тісно працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн. Так що я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння".
Нагадаємо, у Німеччині заявили про закінчення запасів зброї для України.
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