Україна обіцяє почати новий контрнаступ 2025 року, якщо переживе 2024-й - Le Figaro 

Росія не демонструє жодних ознак відмови від своєї мети захопити нашу територію.

На тлі невдалого літнього контрнаступу та проблем із постачанням західної зброї Україна змушена перейти до оборони, щоб зупинити подальше просування російського агресора. Якщо все складеться добре, Україна зможе знову наступати 2025 року.

Про це пише видання Le Figaro.

Як пишуть журналісти, Україна обіцяє Заходу контрнаступ 2025 року, якщо їй "допоможуть протриматися у 2024 року".

На думку французьких військових джерел, в Україні "переможе той, хто першим мобілізується". Але обидві сторони не хочуть робити рішучих кроків.

"В Україні суспільство демонструє ознаки втоми від війни, яка здається безнадійною, навіть якщо те, що поставлено на карту, життєво важливо", - зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що для України настав "критичний момент" у війні, тож необхідно забезпечити ЗСУ боєприпасами та системами ППО.

До слова, низка західних ЗМІ опублікувала свої бачення подальшого сценарію війни в Україні. Так, є оцінки, що війна не триватиме роками, а може бути призупинена чи то "заморожена" вже 2024 року; є великий ризик втрати територій та просування окупантів углиб країни; є загроза що в липні війська РФ можуть знову опинитися під Києвом.

Раніше ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.

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