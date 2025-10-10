Винищувач F-16 / © Getty Images

Реклама

Українська авіація фактично випередила США у практичному застосуванні тактики Agile Combat Employment (ACE). Пілоти F-16 успішно протидіють ворожим дронам і крилатим ракетам, впроваджуючи власні інноваційні підходи до ведення бою.

Про це повідомляє видання Defense Express.

Повітряні сили ЗСУ активно використовують багатофункціональні винищувачі F-16 для захисту від ворожих повітряних загроз.

Реклама

Пілот із позивним «АБ», заступник командира однієї з авіаційних бригад, розповів, що їхній підрозділ збив понад 1000 далекобійних дронів, включно з «Шахедами», а також різні крилаті ракети.

Українські пілоти вже провели сотні успішних повітряних боїв, відбиваючи атаки противника як ракетними, так і безпілотними загрозами.

Як пише профільне видання Повітряних сил США Air and Space Forces Magazine, раніше цього місяця український пілот F-16 з позивним «АБ» відвідав американський Інститут аерокосмічних досліджень Мітчелла, де розповідав про роль винищувачів F-16 у захисті українського неба.

У матеріалі також зазначається, що попри отримання не найсучасніших модифікацій F-16 — «які можуть стати випробуванням навіть для передових повітряних сил» — українські екіпажі демонструють високі результати як у протиповітряній обороні, так і при здійсненні наземних ударів.

Реклама

Пілоти та наземний персонал, працюючи за умов обмеженої підтримки, розробили інноваційні тактики, методики та процедури, що дозволяють максимально підвищити боєздатність наших F-16.

За словами пілота F-16, зараз авіація потребує потужніших та ефективніших систем радіоелектронної боротьби й засобів протидії, враховуючи інтенсивний розвиток цього напряму у противника.

Для досягнення максимальної ефективності винищувачів, додав співрозмовник, потрібні літаки у версії Block 70 та більше постачання ракет для цих літаків.

У матеріалі також окрема увага приділяється тому, як Україна успішно реалізує концепцію Agile Combat Employment, діючи розосереджено і в умовах постійних ударів супротивника — і саме на цьому полі битви країна фактично першою апробовує тактику, яку потім запроваджують і в Повітряних силах США.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Українські пілоти в умовах інтенсивної війни перетворюють винищувачі F-16 на ключовий інструмент протидії РФ.

Ми раніше інформували, що Україна отримає від Бельгії додаткові винищувачі F-16.