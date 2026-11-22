Нептун / © ТСН.ua

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Україна наростила виробництво власних крилатих ракет «Нептун» до сотень одиниць на рік. Це більше, ніж США виготовляють своїх основних крилатих ракет разом узятих. Однак за масштабами ракетного виробництва Україна все ще поступається Росії.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

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Як розповів виданню генеральний директор КБ «Луч» Олег Коростельов, 2026 року підприємство планує виготовити сотні ракет «Нептун», але загальна кількість не сягне тисячі.

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Для порівняння, лише за перші сім місяців 2026 року Росія випустила по Україні 873 крилаті та 606 балістичних ракет.

Окрім «Нептунів», КБ «Луч» виробляє реактивні безпілотники «Паляниця». За словами Коростельова, підприємство випускає понад тисячу таких дронів щороку.

Що стримує виробництво українських ракет

Розроблення «Нептуна» розпочалося ще 2010 року, однак фінансування його серійного виробництва стартувало лише наприкінці 2020-го.

Нині, за словами керівника КБ «Луч», додаткові інвестиції дозволили б суттєво збільшити випуск ракет. Водночас підприємство змушене розосереджувати виробничі потужності та захищати їх від російських ударів.

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Як зазначає WSJ, українська оборонна промисловість, яка стрімко розвивалася після початку повномасштабного вторгнення 2022 року, наближається до межі своїх нинішніх виробничих можливостей.

Щоб нарощувати випуск озброєння, Україні потрібні не лише додаткові кошти, а й нові виробничі майданчики та кваліфіковані фахівці.

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада Україна завдала удару ракетами «Нептун» по залізничній частині Кримського мосту. Як повідомило Міністерство оборони України, зафіксовано влучання в районі арки та залізничних колій. Після атаки рух поїздів мостом зупинили, а масштаби пошкоджень уточнювали.

В Україні розробили власну протибалістичну ракету

Нагадаємо, українська компанія Fire Point розробила власну протибалістичну ракету, однак для початку випробувань очікує на комплектувальні від європейських партнерів.

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Як повідомив співзасновник компанії Денис Штілерман, після отримання необхідних компонентів розробники планують провести тестові перехоплення ракет FP-7 та FP-9 власною системою.

За його словами, партнери обіцяють поставити комплектувальні протягом кількох тижнів, проте європейські бюрократичні процедури досі затримують випробування.

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