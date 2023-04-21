Україна обміняла священника УПЦ МП на 28 українських захисників - СБУ

Священнослужителя засудили за державну зраду до 12 років.

Україна обміняла священника УПЦ МП, якого викрили у колабораціонізмі на 28 українських військовослужбовців.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він розповів, що від 24 лютого року порушено кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя, над сімома з них уже відбувся суд.

За словами очільника СБУ, двоє священиків УПЦ МП були передані за обміном.

"І хочу підкреслити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах - так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців".

Як інформує УП, йдеться про священника Андрія Павленка з Лисичанська, засудженого за державну зраду до 12 років, якого 14 грудня 2022 року українська сторона обміняла, зокрема, на американського активіста.

Зазначається, що тоді обміняного церковника зустрів особисто ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Крім того, Маланюк розповів, що за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священикам УПЦ МП.

"Я вже говорив раніше - наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, незважаючи на церковний сан".

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