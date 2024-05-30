Україна обороняється: влада показала фортифікаційні рубежі Київщини. ВІДЕО

Київщина постійно посилює свою обороноздатність, зокрема облаштовуючи військові інженерно-технічні споруди та лінії невибухових загороджень.

Всі роботи проводяться під керівництвом військового командування, яке визначає місця і види будівництва.

Про це повідомив начальник Київської ОВА: "Добре захищені оборонні рубежі. Це те, що турбує кожного українця, це те, над чим активно працюємо разом з військовими".

Держава виділяє необхідні кошти на облаштування фортифікацій, а їх використання контролюють СБУ, ДБР та НАБУ.

Проєктно-кошторисну документацію перевіряє Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, який також здійснює технічний нагляд за будівництвом.

Для забезпечення прозорості та підзвітності до процесу залучено відомі антикорупційні громадські організації. Вони проводять аналіз документів та виїзні перевірки.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко запевнив, що ефективне посилення обороноздатності Київської області та прозорість і підзвітність всіх етапів необхідні задля безпеки людей.