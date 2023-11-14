Україна очікує на посилення російського ракетного терору - Єрмак

У Зеленського запевнили, що американська зброя довела свою ефективність на полі бою.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у межах візиту до Сполучених Штатів провів "продуктивну зустріч" із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема, серед тем переговорів - ситуація на фронті та підготовка до ракетного терору РФ.

Про це він написав на сторінці у телеграм-каналі.

У зустрічі також взяли участь: виконувачка обов'язків першого заступника державного секретаря США, заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Кріс Сміт та інші представники Держдепартаменту Сполучених Штатів.

Українську сторону представляли перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, надзвичайний і повноважний Посол України у США Оксана Маркарова, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, радники Єрмака Дарія Зарівна і Владислав Власюк.

"Від імені президента України Володимира Зеленського висловив глибоку вдячність Адміністрації Президента США Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу США та усьому американському народу за безпрецедентну допомогу, яка надається нашій державі в боротьбі з російською агресією. Висловив вдячність за направлення Білим домом запиту про фінансування видатків на допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

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Теми переговорів між делегаціями України та США

Ситуація на фронті.

Американська зброя довела свою ефективність на полі бою та допомагає стримувати російського агресора.

Важливі потреби Сил оборони України.

Засоби протиповітряної оборони.

"З наближенням зими ми очікуємо на посилення російського ракетного терору. Тому дуже потребуємо систем ППО і ПРО, які захистять українські міста, ключові об’єкти критичної інфраструктури, а також маршрути зернового коридору", - попередив він.

Окрім того, Єрмак наголосив на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, підписану у Вільнюсі 12 липня поточного року.

"Під час зустрічі відбувся широкий обмін думками щодо інших питань двостороннього порядку денного, зокрема щодо посилення санкційного тиску на країну-агресора та вироблення механізму сприямування заморожених російських активів на відбудову України. Крім того, сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході", - підсумував він.

Нагадаємо, українців попередили про найважчу зиму в історії. До чого потрібно бути готовим.

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