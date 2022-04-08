Україна очікує, що Росія призупинить військові дії під час можливого візиту Папи Римського до Києва

Україна очікує, що Росія призупинить військові дії під час можливого візиту Папи Римського до Києва

Посол України у Ватикані обговорив з Папою Римським його візит до України.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш під час вручення вірчих грамот обговорив з Папою Римським необхідність його візиту до України.

Про це Андрій Юраш сказав в інтерв'ю агентству Reuters.

Україна очікує, що Росія призупинить військові дії під час можливого візиту Папи Франциска до Києва.

"Якщо Росія зрозуміє, що папа поїде в Україну, Росія хоча б напевно припинить бомбардування цієї центральної та північної частини, це точно", - сказав Юраш.

Під час візиту на Мальту на вихідних, Папа Франциск заявив журналістам що розглядає поїздку до Києва, щоб зробити там заклик про мир.

Франциска запросили президент України Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко та головний архієпископ Святослав Шевчук з Української Католицької Церкви візантійського обряду.

За словами українського посла, Росія тисне на Ватикан щодо поїздки Папи до України, але він не повідомив, звідки в нього ця інформація.

Нагадаємо, Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв прапор України.

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