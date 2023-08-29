Україна оголосила примусову евакуацію дітей із 5 населених пунктів Запоріжжя

Із п’яти населених пунктів Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей. Йдеться про окремі населені пункти Василівського та Пологівського районів, що поблизу районів ведення бойових дій.

Про це повідомили в Мінреінтеграції України.

Чому на Запоріжжі оголошена евакуація

Так, через складну безпекову ситуацію та російські обстріли із Запорізької області обстріли буде примусово евакуйовано 54 дитини та 67 осіб, які їх супроводжують (членів сімей).

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У міністерстві поінформували, що звернення Запорізької ОВА про примусову евакуацію дітей було розглянуто на засіданні Координаційного штабу.

Евакуація з Запорізької області: список населених пунктів

"Учасники засідання одноголосно проголосували за проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, що розташовані поблизу районів ведення бойових дій", – вказано в заяві Мінреінтеграції.

Йдеться про п’ять населених пунктів: Гуляйполе, Степногірськ, Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка.

Зазначається, що окрім дітей, обов’язковій евакуації підлягають також маломобільні особи, які проживають у названих населених пунктах.

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Нагадаємо, в середині серпня з небезпечних населених пунктів Куп'янського району Харківщині були евакуйовані 248 людей, з них 90 дітей. Усі вони отримують медичну, правову, психологічну та гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребує, забезпечуються безкоштовним тимчасовим житлом.

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