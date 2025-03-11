Українські F-16 не можуть змагатися з російськими Су-35 – Ігнат назвав причину

За його словами, для протидії російські авіації потрібен комплексний підхід з наземних систем ППО, засобів РЕБ та багато чого іншого.

Україна отримала від союзників не зовсім нові моделі винищувачів F-16, які не зможуть повноцінно змагатися з російськими Су-35 один на один в повітряному бою.

Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передають Новини.LIVE.

Він пояснив, що РФ використовує керовані авіабомби, які скидають із безпечної відстані, і українським літакам треба вміти їх зупиняти.

"СУ-35 – доволі новий літак. Потрібно комплексний підхід з наземних систем ППО, засобів РЕБ, повітряний радар було б ідеально, якби у нас був, як нам вже обіцяли. Ну і також бортовий РЛС наших літаків і засоби ураження, тобто ракети класу "повітря-повітря". Ці ракети мають бути такими, щоб дістати російський літак швидше і знищити його в повітрі", – каже Ігнат.

Раніше Юрій Ігнат розповів, чи має Україна запас протиракетних боєприпасів.

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