Україна отримала новітні системи ППО Iris-T : як вона працює та в чому її особливість

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який нещодавно було передано з Німеччини, уже став на бойове чергування.

Системи IRIS-T прибули до України. Перший комплекс протиповітряної оборони IRIS-T виробництва Німеччини показав себе з надзвичайно гарної сторони під час останніх ракетних обстрілів та атак дронами.

Про це під час загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

"Система щойно надійшла. Буквально кілька тижнів стала до строю і виконує завдання, результати на полі бою непогані. Система сучасна, нова. Але ми розуміємо, що боєприпасів до неї немає багато. ЗСУ трохи прорідили ряди повітряних цілей (росіян — ред.) саме цією системою", — сказав він.

Речник ПС ЗСУ також зазначив, що в умовах масованих повітряних атак Україні потрібні інші системи, так само і ракети до них.

"Учора, 22 жовтня, 37 крилатих ракет пішли Україною, 10 дронів-камікадзе збито. Воно має здатність закінчуватися, тому уряд й просить Німеччину наростити і виробництво, і постачання Україні саме цих ракет. Які саме цілі було збито цією системою - поки що керівництво мовчить. Але збили різні цілі. Повідомимо пізніше. Партнери про це знають, як працює, цілі збиваються. Проблема в тому, що це всього одна система, яка може перекрити повітряний простір в радіусі себе 40 км. Це мало для нас, нам потрібно більше", — зазначив Ігнат.

За його словами, система IRIS-T новітня система у світі, а з такою модернізацією, як прийшла до України, фактично в одному екземплярі.

"Має потужний радар, потужні ракети, працює в автоматичному режимі, зменшується людський фактор робити помилки. І це просто потужний комплекс, який краще бачить і влучніше стріляє. От і все. Якщо порівнювати, наприклад, з С-300 збиває більше, думаю, мінімум вдвічі. Зараз немає такої інформації. Пізніше оприлюднимо", — сказав Ігнат.

Iris-T — найсучасніша зенітна система Німеччини. Ракети ППО здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і відстані до 40 кілометрів.

Раніше стало відомо, що союзники у війні проти Росії допоможуть Україні створити багаторівневу інтегровану систему оборони, щоб закрити наше небо від ворожих ракет та безпілотників.

Про це домовилися на шостому "Рамштайні" в Брюсселі, який відбувся у відповідь на масовану російську ракетну атаку, що почалася 10 жовтня, коли російські ракети поцілили по центру Києва, вбивши мирних мешканців, та вразили 30% української енергетичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський назвав "доволі продуктивною" зустріч у форматі "Рамштайн", яка 12 жовтня відбулася в Брюсселі.

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