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Україна отримала новий пакет військової допомоги від Канади: перелік озброєння

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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581
Час на прочитання
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Україна отримала новий пакет військової допомоги від Канади: перелік озброєння

Фото: Pexels

Канада оголосила про нову військову допомогу Україні.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд у вівторок, 11 квітня, оголосила про передавання Україні нового пакета оборонної допомоги. 

Про це вона повідомила в соціальних мережах. 

"Сьогодні ми повідомляємо, що зброї буде ще більше. Ми відправляємо 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Це допоможе Збройним силам України продовжувати захищати свою свободу та боротися за територіальну цілісність України", - повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

Інформацію про передавання Україні військової допомоги також підтвердив Джастін Трюдо під час брифінгу з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. 

Нагадаємо, Денис Шмигаль цього тижня полетів до Канади з офіційним візитом. Там очільник українського уряду зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністеркою — міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд.

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Дата публікації
Перегляди
581
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