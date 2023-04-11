Україна отримала новий пакет військової допомоги від Канади: перелік озброєння

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд у вівторок, 11 квітня, оголосила про передавання Україні нового пакета оборонної допомоги.

Про це вона повідомила в соціальних мережах.

"Сьогодні ми повідомляємо, що зброї буде ще більше. Ми відправляємо 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Це допоможе Збройним силам України продовжувати захищати свою свободу та боротися за територіальну цілісність України", - повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

We just announced a new package of military aid for Ukraine, sourced from Colt Canada.



We’re donating 21,000 assault rifles, 38 machine guns, and over 2.4 million rounds of ammunition. These arms will support Ukraine’s fight to defend itself, and to protect our shared values. pic.twitter.com/dIUfUIMcXb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 11, 2023

Інформацію про передавання Україні військової допомоги також підтвердив Джастін Трюдо під час брифінгу з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, Денис Шмигаль цього тижня полетів до Канади з офіційним візитом. Там очільник українського уряду зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністеркою — міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд.

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