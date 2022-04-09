Україна отримала понад 200 тисяч ампул антидоту до хімічної зброї

Препарат може зупинити дію отруєння деякими нервово-паралітичними речовинами.

МОЗ України замовило антидот до хімічної зброї і гуманітарна організація Direct Relief заявила, що відповіла на цей запит та надіслала 220 тис. ампул препарату, який можна застосувати для пом'якшення наслідків застосування хімічної зброї.

Про це пише The Wall Street Journal.

Препарат з назвою "Атропін" може підвищити частоту серцевих скорочень і допомогти зменшити виділення слизу в легенях або дихальних шляхах людини. За досить швидкого застосування препарат може зупинити дію отруєння деякими нервово-паралітичними речовинами.

"Direct Relief відправляє ці ліки з беззастережною надією на те, що напад, який передбачає його застосування, ніколи не відбудеться", – сказала директорка Direct Relief з фармацевтичних і клінічних питань Алісія Кларк.

В гуманітарній організації додали, що надіслали вантаж до України на початку цього тижня зі свого фармацевтичного складу в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

Нагадаємо, раніше розслідувачі з’ясували, що російські окупанти в містах, де важко прорвати оборону, можуть використовувати хімічну зброю з нервовою паралітичною дією – зарин. Що це за речовина, як уберегтися від хімічної зброї, читайте на ТСН.ua.

В Білому домі заявили, що США нададуть Україні обладнання на випадок, якщо Росія розгорне хімічну або біологічну зброю.

Як діяти при загрозі застосування хімічної зброї

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