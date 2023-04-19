Україна отримала ППО Patriot від трьох країн: у Міноборони назвали, від яких саме

Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет.

До України прибули системи протиповітряної оборони Patriot від Сполучених Штатів, Німеччини та Нідерландів.

Про це розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"До України прибули системи ППО Patriot від США, Нідерландів та Німеччини. Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА. Дякуємо нашим партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України", – зазначив Павлюк.

Раніше міністр оборони Резніков підтвердив, що Patriot прибули до України і заявив, що ця подія - одна з важливих у його житті.

Наприкінці березня повідомлялося, що українські військові на навчаннях у США вже опанували ППО Patriot.

Нагадаємо, у грудні 2022 року США оголосили про передавання Україні ЗРК Patriot. Згодом про передавання цих систем для ЗСУ повідомили також Німеччина і Нідерланди.

Військовий експерт Сергій Згурець пояснював, що для захисту Києва від російських ракет потрібно від двох батарей ЗРК Patriot. А загалом Україна потребує від десяти батарей.

Військовий експерт Олег Жданов розповідав, що одна батарея Patriot може прикрити одне велике місто, як-от Харків чи Київ, проте це не гарантуватиме захисту на 100%.

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