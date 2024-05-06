Україна отримала ракети для ЗРК Patriot - деталі від міністерки оборони Іспанії

Україна вже отримала ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час відвідування казарм Санхеніс і військового госпіталю в Сарагосі, цитує газета El Mundo.

Кількість наданих ракет очільниця оборонного відомства не уточнила.

Міністерка засудила використання Росією касетних бомб проти мирного населення та заявила про важливість надання Україні ракет до систем протиповітряної оборони.

“Україна захищає свою цілісність, захищає людські життя, ці ракети необхідні для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від Росії”, — заявила Роблес.

Вона зазначила, що Іспанія і далі підтримуватиме Україну та об’єднуватиме зусилля зі своїми союзниками по Європейському Союзу та НАТО.

Нагадаємо, обіцяна німецьким урядом система протиповітряної оборони Patriot потрапить до України лише через два місяці — не раніше кінця червня. Втім, навіть цей термін — це найкращий сценарій. Детальніше — за посиланням.

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