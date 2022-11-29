Україна отримала ще одну французьку систему залпового вогню LRU – Резніков

Ще одна французька РСЗВ вже в Україні.

Україна отримала ще одну французьку реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) LRU.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Четвертий брат Long Hand Family ("сімейство довгої руки" – ред) LRU з Франції прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, нещодавно Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та реактивні системи залпового вогню LRU.

Військова допомога Україні від партнерів

У вівторок, 29 листопада, стало відомо, що Україна отримала від Словаччини 30 бойових машин піхоти БМП1.

Напередодні повідомлялося, що Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставленої Україні зброї, яка використовується на війні.

17 листопада парламент Швеції дозволив передати Україні до кінця року оборонні матеріали на максимальну суму понад 287 мільйонів доларів.

Велика Британія підтвердила надання українській армії ракет Brimstone.

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